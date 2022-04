Klarsen : une bien meilleure assise financière à fin 2021

(Boursier.com) — Klarsen , spécialisée dans le data marketing, annonce des résultats annuels 2021 en très forte progression, avec une rentabilité opérationnelle et un résultat net de 1,62 million d'euros (161 kE en 2021). Cette performance est issue à la fois des résultats de l'activité, du produit de la cession de noms de domaine et de la constatation d'impôts différés.

Klarsen dégage une rentabilité d'exploitation plus forte que l'an passé, et est en nette accélération par rapport aux exercices précédents. Le taux d'Ebitda est sur un record de 21,6% à 389 kE.

La trésorerie disponible à fin 2021 ressort à 499 kE. La société a assuré durant l'année l'ensemble de ses échéances financières (montant total de 793 kE versés en 2021). Dans ce cadre, Klarsen a ainsi pu rembourser l'avance en compte courant effectuée il y a un an et demi par son dirigeant. Pour protéger les actionnaires et leur éviter toute dilution, Julien Parrou-Duboscq avait pris l'engagement de ne jamais convertir en capital cette avance. Elle est donc désormais entièrement remboursée.

Grâce à l'augmentation de près de 35% du volume de ses données par rapport à l'année précédente, la société dispose d'une forte capacité à développer son activité et ses investissements et anticiper ses flux de trésorerie futurs. L'activité commerciale bénéficie d'ores et déjà de cette augmentation des volumes et des outils mis en ligne permettant l'accroissement du nombre de clients, au nombre de 300, en direct et via des agences intermédiaires. La société propose ainsi ses données et ses solutions principalement en France et au Canada, dans un marché mondial estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars, en croissance à deux chiffres chaque année.

La société a entamé la valorisation et la cession d'une partie de son portefeuille historique de noms de domaine internet, devenus non stratégiques. Celle-ci a débuté durant le courant de l'année 2021 : Klarsen dispose encore aujourd'hui de 159 noms de domaine, contre 166 l'année passée.

Gage de stabilité, le dirigeant et sa famille se sont renforcés durant l'exercice 2021 ainsi qu'en tout début d'année 2022. Ils disposent à ce jour de 1.408.205 actions, représentant 42,5% de la société (correspondant à 42,5% des droits de vote)

"Comme nous l'avons annoncé à plusieurs reprises l'année dernière, les perspectives de Klarsen sont très claires sur son marché et nos moyens pour nous développer sont renforcés. Cet exercice passé et le début de l'année 2022 nous confortent sur la trajectoire visée. Je tiens à remercier personnellement nos actionnaires, nos partenaires et nos collaborateurs de leurs efforts, leur confiance et leur engagement aux côtés de l'entreprise et ses projets", déclare Julien Parrou-Duboscq, fondateur et président du groupe.