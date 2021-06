Klarsen s'attend à une forte progression de rentabilité en 2021

Klarsen s'attend à une forte progression de rentabilité en 2021









Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Le Groupe Klarsen-Actiplay, spécialisé dans le data marketing pour la conquête et l'engagement client, a tenu son Assemblée générale annuelle le 11 juin, à son siège social. Les actionnaires d'Actiplay ont adopté à l'unanimité la totalité des résolutions soumises au vote.

Ainsi, les actionnaires ont ainsi approuvé :

- L'arrêté des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2020 ;

- L'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice 2020 ;

- Les conventions visées au Code de commerce ;

- L'arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant ;

- L'autorisation à donner au Conseil d'Administration pour mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions ;

- La modification de la dénomination sociale de Groupe Actiplay en 'Klarsen' ;

La société va également entamer les démarches visant à modifier son code mnémonique sur Euronext pour la cotation sur le marché Euronext Growth.

Retour de la rentabilité

Cette Assemblée générale a été l'occasion pour Klarsen-Actiplay d'effectuer un point d'actualité de la société... Depuis le début de l'année 2021, la société a poursuivi le développement de son activité de monétisation de ses bases de données ainsi que celles de ses partenaires. Cette offre permet ainsi à l'ensemble des clients de Klarsen de gérer leurs campagnes marketing de conquête et de fidélisation, sur tous les canaux de communication, principalement digitaux.

Dans le cadre de son développement depuis janvier, la société a assuré :

1. La signature de nouveaux clients, annonceurs directs et agences marketing ;

2. Le renforcement de ses outils technologiques propriétaires et la préparation de sa future plateforme destinée à ses clients BtoB, accessible 24h/24h afin de démultiplier ses ventes ;

3. La maîtrise toujours stricte de ses charges opérationnelles ;

Compte tenu de ces éléments, la société a annoncé qu'elle devrait connaître une forte progression de sa rentabilité dès cette année en cours .

Projet de valorisation des actifs liés aux noms de domaines et marques

Le Conseil d'administration a approuvé le programme visant à céder ou proposer au marché, via des accords de partenariats, le portefeuille de marques et noms de domaines que la société détient. Celui-ci pourrait se valoriser plusieurs millions d'euros sur ce marché très actif des noms et marques.

Avec ces développements récents très favorables et à la vue de ces perspectives, la société remercie vivement l'ensemble de ses partenaires et collaborateurs pour leur contribution à cette pleine réussite opérationnelle .