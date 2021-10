Klarsen : renforce sa base de profils qualifiés

(Boursier.com) — La société bordelaise Klarsen, spécialisée dans le data marketing pour la conquête et l'engagement client, a signé de nouveaux partenariats avec des propriétaires de bases de données et également l'augmentation des volumes de données confiées pour leur commercialisation.

La société dépasse le seuil de 47 millions de profils qualifiés sur les marchés français, espagnols et canadiens, contre 26 millions de profils il y a quelques semaines seulement. Ces volumes importants et en forte progression font entrer la société dans le top 10 des acteurs français du secteur.

La société fournit les bases de données des campagnes marketing de grands noms tels Bouygues Telecom, Free, Engie, Mercedes, Nespresso, Vinci, Nexity, Materne ou encore Ikea et les accompagne dans leurs opérations de conquête clients.

Pour ses clients, Klarsen organise, qualifie et monétise ses propres bases de données, principalement composées de foyers français, ainsi que des bases de données de partenaires tiers qui les lui confient. Ces nouveaux potentiels vont permettre à la plateforme Klarsen Data de disposer de volumes considérablement plus importants lors de son lancement prévu durant la seconde quinzaine de novembre. Celle-ci permettra aux acteurs de l'e-commerce d'accéder en temps réel à des données qualifiées et de régler très facilement en ligne, en quelques clics, avec paiements par carte bancaire.

"Le cercle vertueux de ces augmentations de volumes est tel que chaque donnée supplémentaire que nous gérons permet une création de valeur démultipliée, y compris des autres data", commente Julien Parrou-Duboscq.