Klarsen : perspectives et objectifs revus à la hausse

(Boursier.com) — La société Klarsen, spécialisée dans le 'data marketing', annonce ses résultats annuels 2022, en hausse sensible par rapport à l'an passé, avec une rentabilité opérationnelle de 27,6% du chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation en progression de 31%. Le résultat net s'élève à 20,8% du CA (370 KE) en progression par rapport à l'année dernière, hors éléments exceptionnels qui avaient été constatés en 2021.

La trésorerie générée durant l'exercice a permis le paiement anticipé des échéances du Plan 2023, dès l'année 2022. Celle-ci ressort, après ce paiement effectué par avance, à 464 KE au 31 décembre 2022.

Intégration d'ITL en cours :

Comme annoncé en début 2023, Klarsen finalise actuellement l'opération d'acquisition de la société ITL, acteur significatif du marketing des bases de données, en vue de former un groupe leader dans le secteur des données marketing, notamment centrées sur la cible des seniors.

L'opération, quisera finalisée au 30 juin 2023, permet au Groupe Klarsen de multiplier immédiatement sa taille par 5.

Dans ce cadre, La société, présente les comptes 2022 pro forma, pour rendre compte des nouveaux principaux indicateurs.

Résultats d'activité en version consolidée, pro forma 2022, avec intégration d'ITL :

Comme annoncé, l'opération d'acquisition d'ITL par Klarsen se fait entièrement par auto-financement, sans émission de nouveaux titres sur le marché ni recours à la dette bancaire ou obligataire.

La direction précise également que les opérations d'intégration d'ITL sont financées sans cession d'actifs alors que la société dispose toujours d'un important portefeuille de noms de domaine internet, actif non stratégique dont elle envisage la cession totale.

Un portefeuille de noms de domaine, gisement de profits potentiels :

Klarsen bénéficiant d'une trésorerie largement excédentaire, la société est en position de force pour entrer en négociation de cession et exclut toute offre ne répondant pas à la valeur des marques.

La société met à la vente son portefeuille de 159 noms de domaine, dont les plus belles pépites concernent Jeux.com, Gagner.fr, Jouer.fr, Gratter.fr, Grattez.fr, Livre.fr, Concours.fr, Kado.fr ou encore Conso.fr.

Des perspectives et des objectifs revus à la hausse

Les synergies opérationnelles de Klarsen et d'ITL, doublées de l'opportunité de la cession de noms de domaine orienteront très favorablement la trésorerie du nouveau groupe.

Au-delà de l'accroissement mécanique du chiffre d'affaires, la nouvelle stratégie permettra de diversifier les sources de revenus et développer de nouvelles offres rapidement.

"Klarsen disposera des ressources humaines, technologiques et data pour accompagner ses partenaires actuels et à venir dans le défi de leur digitalisation, d'acquisition et de fidélisation clients, nous travaillons d'ores et déjà sur ces sujets avec ITL" précise Diana Carocha, Directrice des Opérations et membre du Conseil d'Administration.

"Nos partenaires, propriétaires des bases de données qu'ils nous confient en gestion, bénéficieront largement de notre union grâce à la forte augmentation de nos capacités technologiques et commerciales" souligne Brice Gazeau, Président directeur général.

Un changement de dimension de Klarsen dès 2023 : "Les équipes de Klarsen et d'ITL sont déjà à pied d'oeuvre afin d'engager au plus vite les synergies sur les axes commerciaux, technologiques et marketing. Nous travaillons à définir les objectifs conjoints du nouveau groupe qui seront communiqués dès que la transaction d'acquisition d'ITL sera finalisée"

complète Brice Gazeau.

Compte tenu de ses nouveaux chiffres et ses nouvelles opportunités, Klarsen communiquera le 3 juillet prochain sur son nouveau plan stratégique avec ses objectifs sur les trois années à venir.