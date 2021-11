Klarsen lance sa nouvelle plateforme et conclut un accord avec EMB

(Boursier.com) — La société bordelaise Klarsen, spécialisée dans le data marketing pour la conquête et l'engagement client, annonce la mise en ligne de sa nouvelle plateforme www.klarsen-data.com et la signature d'un accord avec la société EMB, partenaire historique du Groupe.

La plateforme Klarsen Data permet aux acteurs de l'e-commerce d'accéder en temps réel à des données qualifiées et de commander très facilement en ligne, en quelques clics, avec également la possibilité de régler par carte bancaire. La plateforme permet désormais de sélectionner en temps réel et 24h/24h tous les foyers selon leurs tranches de revenus, leur localisation précise et le type d'habitat, la composition du foyer, les centres d'intérêt ou encore leurs projets.

La société met ainsi à disposition de ses clients actuels et futurs, via cette plateforme, l'essentiel de ses 47 millions de profils qualifiés sur les marchés européens et canadiens.

En outre, Klarsen a initié avec l'un de ses partenaires historiques, la société EMB, un accord permettant aux deux sociétés de bâtir ensemble une nouvelle base de données, à très forte ambition commerciale.

Cette nouvelle base commune constituée avec EMB sera opérationnelle dans les prochaines semaines et générera des revenus additionnels à compter du mois de février 2022.