Klarsen : la rentabilité s'améliore lors du 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Klarsen réalise 888 kE de chiffre d'affaires (871 kE un an plus tôt).

La stratégie éditrice du groupe, initiée en 2022, porte ses fruits et contribue à une augmentation notable de la marge brute qui gagne près de 10 points.

Le résultat d'exploitation ressort à 177 kE, soit 19,9% du chiffre d'affaires. Il traduit la bonne maîtrise des charges.

Le résultat net est en hausse de 12%. Il s'établit à 183 kE, soit 20,62% du chiffre d'affaires (163 kE au 1er semestre 2022).

La trésorerie disponible à fin juin 2023 ressort à 426 kE.

Changement de dimension

Le spécialiste français du data marketing confirme avoir finalisé la cession des 4 noms de domaine mis en vente. En négociation exclusive pour céder 4 des 287 noms de domaine propriétaires, Klarsen a finalisé le processus de vente, qui a également permis de conclure avec les acquéreurs un accord commercial, générateur de marge future pour Klarsen. La somme encaissée issue de la vente des 4 noms de domaine, renforcée par la trésorerie courante de la société, va permettre de régler de façon anticipée l'échéance 2024 du Plan.

Le bilan de Klarsen sera ainsi significativement amélioré lors de l'établissement des comptes 2023 avec un produit exceptionnel qui dépassera de façon certaine les 3 millions d'euros.

Au tout début du 2e semestre 2023, Klarsen a intégré les sociétés ITL et DAFI, acteur significatif du marketing des bases de données, en vue de former un groupe leader dans le secteur des données marketing, notamment centrées sur la cible des seniors. Les prochains semestres intégreront ces deux sociétés et permettront de présenter un périmètre sensiblement plus important.

"Toute notre attention est portée sur la progression de notre activité et sur la qualité de notre performance financière, le groupe est en très bonne position sur son marché et nous avons toutes les cartes en main pour présenter de très bonnes performances dans le cadre du plan stratégique 2024-2026 avec un objectif de 20 millions d'euros de CA sur l'exercice 2026" souligne Brice Gazeau.

Le groupe Klarsen communiquera en début d'année 2024 sur l'organisation du groupe et les enjeux stratégiques du plan 2024-2026.