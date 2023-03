Klarsen : l'acquisition d'ITL sera finalisée au 30 juin

(Boursier.com) — La société Klarsen, spécialiste français du data marketing, annonce que la date prévue de la finalisation de l'opération d'acquisition d'ITL, est fixée au 30 juin 2023, après les audits d'usage et la rédaction de la documentation juridique.

L'opération d'acquisition d'ITL par Klarsen se fera par auto-financement, sans émission de nouveaux titres sur le marché ni recours à la dette bancaire. Le paiement sera assuré par la trésorerie fortement excédentaire de la société.

Dans le cadre de l'accord de cession, il est aussi prévu que le vendeur puisse être payé en titres Klarsen, sur les actions auto-détenues et par rachat sur le marché.

Cet accord préserve le profil d'endettement du groupe et les intérêts des actionnaires.

"Cette opération d'acquisition constitue une avancée décisive pour Klarsen au plan opérationnel. Elle va changer la dimension du Groupe dont le chiffre d'affaires pro forma et les résultats consolidés seront présentés le 12 avril prochain lors de la publication des comptes annuels", déclare Brice Gazeau Président Directeur Général, qui ajoute : "De plus, je suis heureux et fier que les modalités financières de l'opération préservent et fortifient les intérêts de nos actionnaires

Le nouveau périmètre du groupe Klarsen le positionnera en leader du marché des données marketing ciblant les séniors avec un portefeuille constitué de plus de 174 bases de données.

Quelles potentiel commercial ?

Les équipes commerciales prochainement fusionnées vont travailler de nouveaux marchés et démultiplier l'activité du groupe sur trois axes : potentiel commercial ; volume de données ; capital technologique.

Dans le domaine commercial, les synergies seront immédiates grâce à la couverture commerciale complète du marché. Klarsen travaille avec les principales agences françaises du marketing numérique (contrats avec 23 agences), ITL disposant de son côté d'une clientèle constituée de PME très spécialisées et actives, françaises et internationales.

Dans le domaine des données, le nouvel ensemble proposera plus de 62 millions de profils qualifiés sur les marchés français et canadiens. Il deviendra rapidement un opérateur exhaustif sur la cible des seniors. Il pourra déployer des offres en omnicanal (réseaux digitaux et réseaux de distribution de détail)

Sur le plan technologique, les équipes techniques d'ITL rejoindront les équipes de Klarsen pour proposer des solutions commerciales en mode SAAS (Software As A Service) aux E- commerçants. Le groupe disposera de toutes les compétences techniques et des outils de fidélisation pour assurer un développement fort et rapide auprès des acteurs ciblant le marché des séniors, à haut pouvoir d'achat.

L'objectif stratégique annoncé l'année dernière par Klarsen, qui visait à tripler son EBE en 2024, est donc désormais dépassé. En raison de la forte amélioration attendue par le nouveau périmètre, la société travaille actuellement sur un nouvel objectif de CA et d'EBE qu'elle communiquera une fois l'opération accomplie.