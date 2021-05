Klarsen : Julien Parrou et sa famille se renforcent

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Le Groupe Klarsen-Actiplay, spécialisé dans le data marketing pour la conquête et l'engagement client, informe que son dirigeant et sa famille, viennent d'acheter en propre et par l'intermédiaire de leur société holding 42.500 actions supplémentaires depuis le 4 mai, celles-ci s'ajoutant aux 286.000 actions acquises fin avril 2021.

Ces opérations ont été effectuées en plusieurs fois sur le marché, jusqu'au 28 mai inclus, portant les achats réalisés depuis le début de l'année à près de 10% du capital, pour atteindre désormais 43% de détention.