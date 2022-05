Klarsen : Julien Parrou-Duboscq se renforce

(Boursier.com) — La société bordelaise Klarsen, spécialiste français du data marketing, informe que la société holding contrôlée par Julien Parrou-Duboscq, Saint-Florentin Participations, vient d'acquérir un total de 45.781 actions - pour partie sur le marché boursier et pour partie en rachetant le bloc d'un autre actionnaire.

Ces opérations ont été effectuées à la suite de l'annonce des résultats annuels 2021, publiée le 27 avril 2022.

"Le contexte international actuel n'ayant pas permis au marché financier d'exprimer le potentiel de hausse de notre valeur, au vu des derniers résultats, nous avons saisi l'opportunité d'un cours bas pour nous renforcer au capital, comme nous l'avions fait à plusieurs reprises l'année dernière", indique Julien Parrou-Duboscq, fondateur et président de Klarsen qui poursuit : "Le groupe bénéficie de perspectives franches et prometteuses sur un marché de la data marketing à fort potentiel. Grâce à notre plateforme et nos bases de données en croissance de 35%, la société dispose des outils propriétaires et des compétences pour se développer et se prépare à élargir prochainement ses offres, au service de ses clients et partenaires, tant en France qu'à l'international".

Ces perspectives seront détaillées plus avant aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale annuelle, qui se tiendra en juin.