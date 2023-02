Klarsen : en discussions exclusives pour acquérir ITL

(Boursier.com) — L 'entreprise bordelaise Klarsen, spécialiste français du data marketing, est entrée en discussions exclusives avec ITL, société française historique spécialiste de la gestion technique et de la commercialisation de bases de données centrées sur la cible des séniors, en vue de la racheter.

Les deux sociétés collaborent ensemble depuis de nombreuses années.

ITL gère un portefeuille de 174 bases de données spécialisées notamment dans les secteurs de la vente par correspondance de vins et produits du terroir et d'articles de bien-être, sur une cible française plutôt senior.

Les deux sociétés, fortement rentables, formeront un nouveau groupe disposant de moyens significatifs pour se développer et devenir un acteur clé du secteur, sur les marchés français et canadien. Klarsen commercialisera ainsi près de 60 millions de profils marketing, répartis sur plus de 200 bases de données qui lui sont confiées en gestion et commercialisation.

Au-delà de l'opération de rapprochement capitalistique, l'objectif est d'accélérer la digitalisation des partenaires et clients d'ITL, propriétaires de bases de données très ciblées et clients d'opérations de marketing direct.

Klarsen communiquera dans les toutes prochaines semaines sur le nouveau périmètre du groupe et ses perspectives commerciales et financières.