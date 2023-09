Klarsen : "élargissement des négociations" sur jeux.com

(Boursier.com) — Klarsen a indiqué que les négociations en vue d'une cession de jeux.com avançaient "conformément au protocole signé en juillet" et intégraient "3 noms de domaines supplémentaires". La cession concernerait désormais à la fois le nom de domaine jeux.com et son site web, mais aussi les noms de domaines girlsjeux.com, playhub.com et jeuxweb.fr. Klarsen avait annoncé précédemment son souhait de céder ses actifs non stratégiques pour accélérer son développement. Compte tenu de l'élargissement du périmètre de vente, la fin des négociations sur le prix de cession ainsi que les modalités de l'opération sont attendues pour octobre, précise le groupe. A l'issue de la transaction éventuelle, Klarsen détiendrait 167 noms de domaines issus de son portefeuille historique, auxquels sont venus s'ajouter 116 noms de domaines avec l'acquisition d'ITL, soit un total de 283 noms. Ce catalogue sera valorisé en mettant en ligne de nouveaux sites dédiés à la promotion de produits des clients du groupe, ou par mise sur le marché "si non stratégique".