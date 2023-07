Klarsen : de nouvelles ambitions avec l'acquisition d'ITL

(Boursier.com) — Klarsen confirme son acquisition d'ITL et de ses filiales, acteurs français historiques spécialisés dans la gestion technique et la commercialisation de bases de données centrées sur les consommateurs de plus de 50 ans. Klarsen et ITL travaillant ensemble depuis de nombreuses années, l'intégration technique et commerciale est facilitée.

Spécialiste des données offline, ITL se renforce et enrichit son offre de données online, le groupe disposant dorénavant d'une offre forte et complète sur les deux canaux. D'autre part, le logiciel de gestion de la relation commerciale (ERP) développé par la société DAFI, filiale d'ITL, vient compléter le catalogue de prestations du Groupe Klarsen proposées aux acteurs de la vente à distance.

Les équipes des deux sociétés sont en collaboration active depuis février 2023 et l'ex PDG de ITL, Paul Adam accompagnera la transition jusqu'à fin 2023.

Nouvelles ambitions et Plan Stratégique 2023-2026

Avec ce nouveau périmètre et dans un marché en plein développement, le Groupe Klarsen ambitionne de démultiplier son chiffre d'affaires tout en gardant sa très bonne rentabilité. "Le marché du data marketing se structurant rapidement, en intégrant ITL le groupe Klarsen se positionne en leader du marché des séniors, à très haut potentiel", commente Brice Gazeau.

Le groupe prévoit un plan de développement important et ambitionne la réalisation d'un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2026. "Cette accélération est rendue possible par notre capacité à proposer une offre de services sur mesure et étendue. Nous avons identifié une forte demande d'annonceurs dans les domaines de la gastronomie ou le bien-être qui souhaitent toucher une cible sénior sur les nouveaux canaux digitaux", précise Diana Carocha, Directrice des Opérations du Groupe.

"Klarsen change de dimension ce jour avec de nouvelles équipes et l'ambition claire de devenir un acteur majeur en data Marketing, les prochaines offres que nous allons très bientôt dévoiler vont le démontrer", conclut Brice Gazeau.