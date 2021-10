Klarsen : 157 kE de bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, la société bordelaise Klarsen réalise un chiffre d'affaires de 834 kE (725 kE un an plus tôt). La marge brute est de 580 kE (543 kE au 1er semestre 2020). L'excédent brut d'exploitation se monte à 160 kE (138 kE au 1er semestre 2020). Les résultats Klarsen sont marqués à la fois par une progression régulière et par une accélération exponentielle, semestre après semestre. Pour le S1 2021, le résultat net part du groupe ressort à 157 kE.

La trésorerie disponible à fin juin 2021 ressort à 259 kE, soit une progression de 82 kEpar rapport au 31 décembre 2020, et d'un montant supérieur aux prévisions (trésorerie opérationnelle disponible, hors montants alloués au plan de continuation).

La société a pu assurer sans difficulté les échéances de son plan (590 kE versés), conformément à son prévisionnel et à ses engagements.

Sur le plan commercial, la société annonce la mise en ligne publique de sa plateforme Klarsen Data durant la 2e quinzaine du mois de novembre 2021. Celle-ci permettra aux acteurs de l'e-commerce d'accéder 24h/24h aux données qualifiées issues des bases de Klarsen de 26 millions de profils, pour lancer leurs campagnes marketing. La plateforme permettra de sélectionner en temps réel tous les foyers selon leurs tranches de revenus, leur localisation précise et le type d'habitat, la composition du foyer et les centres d'intérêt ou les projets.

Klarsen rappelle avoir débuté la cession de son portefeuille historique de 166 noms de domaine internet. Celle-ci a débuté avec la première vente-test d'un nom, de fond de portefeuille, pour la somme de 55.000 dollars. 165 noms sont désormais disponibles, dont des marques attractives comme Gagner.fr, Jouer.fr, Grattez.fr, Livre.fr, Concours.fr, Jeux.com, Asiagames.com, Playhub.com ou encore Conso.fr.

"Notre société retrouve ses performances antérieures. En 2014, année de notre précédent record de résultat, nous générions 10% de résultat net, pour un CA annuel de 13 millions d'euros. Avec notre nouveau taux de performance, nous sommes désormais en position de générer une croissance forte et rentable. Notre objectif est désormais de faire croître l'activité pour retrouver nos niveaux historiques de volume d'activité", déclare Julien Parrou-Duboscq, fondateur et président du groupe.