KKR mise sur le marché pharmaceutique japonais

(Boursier.com) — KKR se renforce au Japon. Le fonds américain de capital-investissement a annoncé le rachat du fabricant nippon de médicaments Bushu Pharmaceuticals, propriété de la société hongkongaise BPEA EQT, pour un montant non dévoilé. La transaction, réalisée via l'un des fonds d'investissement de KKR axés sur l'Asie, devrait être finalisée d'ici fin mas 2023. Avec cette opération, KKR vise à accélérer la croissance de Bushu Pharma et à positionner l'entreprise comme une organisation de développement et de fabrication sous contrat de premier plan pour le marché pharmaceutique au Japon et dans le monde.