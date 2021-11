KKR discute avec CVC d'une offre sur Telecom Italia

(Boursier.com) — KKR & Co et CVC mèneraient des discussions exploratoires à propos d'une offre conjointe sur Telecom Italia, croit savoir l'agence Bloomberg, citant des personnes ayant directe connaissance du sujet. CVC étudierait déjà depuis plusieurs mois une éventuelle acquisition de Telecom Italia et se serait entretenu avec KKR pour s'associer à une offre qui permettrait de partager la charge financière. Selon les sources de l'agence, KKR est capable de financer l'offre à lui seul et pourrait également faire appel à certains des commanditaires de son fonds en tant que co-investisseurs, mais il envisage de faire appel à un partenaire. Les sources ajoutent qu'Advent International avait eu des entretiens avec CVC au sujet d'une éventuelle offre conjointe, mais que son intérêt se serait 'refroidi' en raison de la complexité de la transaction et du soutien perçu du gouvernement italien à l'offre de KKR.

Rappelons que KKR a proposé une offre de 12 milliards de dollars pour le rachat de Telecom Italia. L'offre est libellée à 0,505 euro par titre en cash, ce qui représente une prime de 45% sur la clôture de vendredi dernier et matérialise une valeur equity de 10,7 milliards d'euros. L'opérateur affiche un endettement de 22,5 milliards d'euros. L'offre requiert l'approbation du conseil d'administration de l'Italien et est conditionnée à une période de due diligence de quatre semaines, ainsi qu'à l'approbation du gouvernement italien. Vivendi, qui détient 24% des parts, a indiqué en début de semaine qu'il entendait rester un actionnaire de long terme dans l'opérateur télécom italien. Vivendi n'aurait ainsi "aucunement l'intention" de céder sa participation...