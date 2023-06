KKR & Co rachète Circor International pour 1,7 milliard de dollars

(Boursier.com) — KKR & Co a trouvé un accord pour racheter Circor International pour 1,7 milliard de dollars, dette comprise. La société d'investissements a renforcé son offre pour le fabricant de vannes et de pompes industrielles à 51$ par titre, contre 49$ initialement, après que sa cible eut reçu une proposition non sollicitée d'un tiers pour reprendre la société basée dans le Massachusetts à hauteur de 52,65$ par action en espèces. Malgré la différence de prix, le Conseil d'administration de Circor s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la proposition réévaluée de KKR "parce qu'elle offrait plus de certitude en matière de financement et une voie plus claire et plus rapide pour recevoir les approbations antitrust".

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'approbations des actionnaires et des autorités réglementaires.