(Boursier.com) — KKR annonce la clôture du fonds "KKR Global Impact Fund II" à hauteur de 2,8 milliards de dollars (contre 1,3 milliards levés pour le Global Impact Fund I le 17 février 2020).

Ce fonds sera dédié à l'investissement dans des entreprises dont les produits et services contribuent à des progrès mesurables vers les Objectifs de Développement Durable définis (ODD) par les Nations Unies.

Par la nature de leurs activités, ces entreprises devront concilier performance financière à un impact social et environnemental positif. Les thèmes d'investissement clés sont : l'action climatique, le mode de vie durable, l'apprentissage tout au long de la vie et la croissance inclusive.

"À l'échelle mondiale, il est de plus en plus urgent de relever certains des plus grands défis, tels que la transition énergétique, la résilience de la chaîne d'approvisionnement, la digitalisation et la pénurie de travailleurs qualifiés. Par exemple, l'analyse de Lightcast, une société du portefeuille de KKR Global Impact, a par exemple révélé que les compétences requises pour un emploi moyen aux États-Unis ont changé de 37% depuis 2016, ce qui nécessite une accélération significative de la montée en compétences", a déclaré Ken Mehlman, Partner, Global Head of Public Affairs et Co-Head of KKR Global Impact. "Nous pensons que notre stratégie Global Impact est bien positionnée pour investir derrière les vents porteurs macroéconomiques, environnementaux et sociétaux".