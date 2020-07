KKO International : sur un cycle prometteur...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le résultat global consolidé de l'exercice 2019 de KKO International ressort à -1,59 millions d'euros. Une charge financière exceptionnelle de 446 kE constatée au titre de l'opération ABO est intégrée dans ce résultat global consolidé.

Les charges d'exploitation ont été contenues, concrétisant une baisse constante depuis l'exercice 2017. Le produit des activités ordinaires est en hausse de 32,8%.

Les actifs biologiques des plantations ont été revalorisés de 2,25 ME, à 8,86 ME. Cette revalorisation correspond à la fois à l'accroissement et à la productivité du nombre d'arbres matures dans les plantations et à l'évolution du taux d'actualisation retenu.

Les capitaux propres sont de 8,25 ME au 31 décembre 2019. La structure bilancielle reste solide, avec des actifs corporels significatifs et un très faible endettement.