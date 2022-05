KKO International : proche de l'équilibre en 2021

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, KKO International dégage 629,66 kE de produits des activités ordinaires (370,69 kE au 31 décembre 2020). Le résultat d'exploitation est positif de 693,27 kE après une perte de -1,86 ME en 2020.

La société constate ainsi une amélioration très significative de ses résultats, notamment des résultats nets annuels de l'ensemble consolidé. Ils sont proches de l'équilibre, passant d'une perte de -2,06 millions d'euros à une perte de -89,50 kE.

Une évolution significative de la valorisation de l'inventaire biologique, qui affiche une augmentation de 2,96 ME. La valorisation de l'inventaire biologique est désormais de 11,84 ME.

"Depuis fin 2021, à son activité de production de fèves de cacao, le Groupe KKO International -grâce à ses filiales Solea et Shokko- a ajouté l'activité de transformation des fèves, en masse, en chocolat de couverture et, bientôt, en chocolat premium. Nos sociétés opérationnelles en Côte d'Ivoire sont au coeur des principales tendances mondiales en matière d'alimentation, notamment au vu de l'élargissement du marché du chocolat et de ses dérivés traçables et d'origine durable", indique Jacques-Antoine de Geffrier, Président de KKO Inertnational qui poursuit : "C'est pourquoi, en 2022, la société poursuivra activement sa politique d'investissement afin de répondre à cette demande croissante, locale et internationale. Notre activité de transformation aura une influence notable sur les résultats financiers de l'année 2022. Nous sommes fiers des équipes de nos filiales, qui consolide cette double activité".