KKO International présente les caractéristiques de l'émission de l'emprunt obligataire de sa filiale ivoirienne

(Boursier.com) — KKO International présente aujourd'hui les caractéristiques de l'émission de l'emprunt obligataire de sa filiale ivoirienne, la société de Logistique et d'Exploitation Agricole (SOLEA).

ÉMISSION DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE

Le 31 octobre 2022, le projet d'émission d'un emprunt obligataire par SOLEA avait fait l'objet d'un communiqué de presse par KKO INTERNATIONAL, lequel précisait que : "la filiale ivoirienne est en phase finale de structuration d'une émission d'Emprunt Obligataire sur le marché ivoirien".

Toutes les modalités administratives et juridiques associées permettant le déblocage des fonds ont été réalisées le 14.03.2023. Les principales caractéristiques de l'émission de l'emprunt obligataire par SOLEA se révèlent ci-dessous.

-Dénomination : SOLEA 7,20% 2023-2031

-Émetteur : SOLEA

-Montant de l'émission : 4.000.000.000 francs CFA (soit approximativement 6 ME)

-Taux d'intérêt : 7,20% l'an

-Durée de l'emprunt : Huit ans dont sept semestres de différé sur le remboursement du capital

-Type de placement : Emprunt obligataire privé

-Nature des titres : Les obligations sont dématérialisées, négociables de gré à gré, conformément à la réglementation sur la conservation des valeurs mobilières dans l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)

-Nombre de titres : 80

-Valeur nominale des titres : 50.000.000 francs CFA

-Prix d'émission des titres : 50.000.000 francs CFA

-Mode d'amortissement : Amortissement annuel, linéaire et constant du capital sur la durée de l'Emprunt Obligataire, après un différé initial de sept semestres

-Mode de paiement des coupons d'intérêts : Paiement du coupon semestriel à compter de la date de jouissance des titres.

MAC AFRICAN SGI a été l'Arrangeur et le Chef de File de l'opération qui a supervisé la levée de fonds par placement obligataire privé dénommé "SOLEA 7,20% 2023-2031".

L'Emprunt Obligataire a été intégralement souscrit par ALCB FUND et 4 investisseurs qui comptent parmi les banques et compagnies d'assurance de premier rang en Afrique.

Le souscripteur le plus important - ALCB FUND pour 50% - qui a été fondé par KFW - le Ministère de la Coopération économique et du Développement allemand - a pour principal objet de favoriser les émissions d'obligations d'entreprises africaines en monnaie locale.

Le recours à un emprunt obligataire constitue un mode de financement novateur dans le domaine agricole sur le continent africain. Le financement apporté par le fonds ALCB FUND constitue le premier investissement d'ALCB jamais réalisé jusqu'ici dans le domaine agricole en Afrique.

L'émission de l'Emprunt Obligataire a également bénéficié du soutien du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique, établissement Public de Droit International "FAGACE" est intervenu en tant que garant à hauteur de 80% du montant de l'Emprunt Obligataire.

Créé il y a près de 50 ans au Rwanda, "FAGACE" est une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés en Afrique.

DESTINATION DES FONDS ISSUS DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE

Les fonds issus de l'Emprunt Obligataire seront destinés :

Au financement du renouvellement des plantations de SOLEA en cacao et en biodiversité (teck ...) :

-Renforcement des infrastructures agricoles (irrigation, etc.... ) ;

-Projets sociaux attachés à ces plantations et aux villages partenaires (forages supplémentaires, expansion des lieux sociaux existants (école, infirmerie) ;

-Intensification des projets d'agroforesterie autour des plantations et fourniture d'arbres de reboisement aux villages grâce à la mise en place de nouvelles pépinières.

Au financement de l'usine de transformation de cacao :

-Réalisation d'investissements afin d'agrandir l'usine et permettre ainsi une augmentation des tonnages (lignes de production supplémentaires, etc.) ;

-Création d'un laboratoire qualité pour réaliser en interne les analyses de suivi de production ;

-Acquisition de matières premières afin de répondre aux demandes et aux cahiers des charges des clients ;

-Développement des ventes à l'international ; et

-Formation et mise en place des équipes de transformation.

Les investissements profiteront très majoritairement à l'économie ivoirienne grâce, notamment, à la création d'emplois et l'utilisation de ressources locales.

"En tant que Président de KKO INTERNATIONAL, en tant que Président de SOLEA, filiale de KKO INTERNATIONAL, nous félicitons chaleureusement SOLEA d'avoir su démontrer aux souscripteurs de cette émission le potentiel de nos plantations, de notre activité de transformation et de notre futur développement commercial en Afrique et en Europe" a déclaré la direction.