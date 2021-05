KKO International : demande de radiation d'Euronext Growth Bruxelles

(Boursier.com) — KKO International annonce qu'à la suite du transfert du siège social de Bruxelles à Paris, la société demande la radiation de la cotation de ses titres (ISIN : FR0013374667) d'Euronext Growth Bruxelles. La radiation des titres d'Euronext Growth Bruxelles est soumise à l'approbation d'Euronext Growth et de la FSMA et n'aura pas d'incidence sur les activités de KKO en France et en Côte d'Ivoire. La cotation de KKO sur les bourses d'Euronext Growth Paris ne sera pas impactée, ajoute le groupe.