KKO International : commande confirmée

(Boursier.com) — KKO International, acteur de la production de fèves de cacao et désormais présent dans la transformation, annonce la conclusion définitive d'une "commande significative en masse de cacao", pour l'année 2022, par la société Ibercacao dont le siège est situé dans la province de Tolède en Espagne. La commande sera acheminée au départ d'Abidjan à destination du port de Valence (Espagne). Elle porte sur un volume total à ce jour de 1 000 tonnes et pourrait être complétée par des volumes supplémentaires jusqu'à 1 500 tonnes. KKO International, après ce premier succès des activités de transformation en masse de cacao, indique être en négociation avec de nouveaux clients pour fournir cette fois de la "masse fine" et du chocolat de couverture, activités à plus forte valeur ajoutée. Le groupe espère concrétiser et communiquer prochainement sur le sujet.