(Boursier.com) — Pour KKO International, 2024 promet d'être une année d'accélération sans précédent... En 2023, la société a investi dans une toute nouvelle usine qui permettra de quadrupler notre production actuelle. Ce nouvel outil de production proposera de la masse de cacao ainsi que du beurre de cacao et de la poudre.

"Nous nous réjouissons du lancement d'une nouvelle gamme de produits, qui utilisera des fèves 100% traçables provenant de notre plantation : offre provenant d'une "Single Plantation", qui va au-delà des produits "Bean-To-Bar" traditionnels en termes de traçabilité" commente la direction.

Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, au cours du premier semestre, KKO International se lancera dans la certification de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, depuis la plantation jusqu'à l'usine. Rainforest Alliance a été sélectionné.

Amélioration des conditions de vie des populations locales

En 2024, KKO International - notamment grâce à sa nouvelle Fondation LACASA KKO - continuera à contribuer activement à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, tout en préservant l'environnement naturel et social. Des projets ont été sélectionnés et des budgets alloués pour réaliser les objectifs fixés par les deux partenaires.

"La production de la totalité de nos produits, standard et haut de gamme, a déjà été pré-vendue pour l'ensemble de l'année 2024 et la demande reste forte" souligne le groupe.

"Cette situation avantageuse, ainsi que notre réseau local et notre capacité à nous approvisionner en fèves de cacao, nous permettra de concrétiser nos ambitions. Avec les moyens disponibles pour les réaliser, nous regardons, à présent, l'avenir avec confiance" poursuit la direction.

"En conclusion, depuis plus d'une décennie, KKO International nourrit de fortes ambitions au-delà des difficultés rencontrées, tant en Europe qu'en Afrique. Notre conviction inébranlable découle de notre ADN et du savoir-faire que nous avons acquis au cours de toutes ces années".