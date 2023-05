KKO International : 2022, exercice de transition

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, KKO International enregistre une perte nette de -501,3 kE (-89,05 kE au titre de l'exercice précédent). Le résultat global consolidé de l'exercice ressort à -42 kE (-29,76 kE en 2021).

Le produit des activités ordinaires est en hausse de 270% représenté principalement par la vente de masse de cacao suite à la mise en production de l'usine de Shokko. Solea a démarré son activité de transformation à travers sa filiale Shokko. Un financement de la SGBCI (Société Générale Côte d'Ivoire) de 1 million d'euros a permis de démarrer l'activité.

Perspectives affichées

"L'année 2022 a été une période charnière du fait du lancement de notre activité de transformation. Il ressort clairement des résultats financiers que les revenus de la première année ne sont pas pleinement satisfaisants. Les 12 premiers mois sont une période d'apprentissage intense. Cela dit, nous pouvons affirmer dorénavant que les points positifs l'emportent largement sur les points négatifs", indique KKO International. "La réussite de l'émission obligataire qui a duré près d'un an de due diligence (crédit, environnemental et social) par certains des principaux investisseurs signifie que nous possédons désormais les ressources financières pour réaliser nos ambitions. Nous sommes très reconnaissants aux souscripteurs des obligations dont la confiance conforte de façon retentissante notre modèle d'entreprise".

"Nous continuons de constituer notre stock biologique qui ne cesse de se renforcer et dont la valeur au bilan augmentera substantiellement à moyen et long terme. Enfin, nos équipes de base (direction, agronomie et financier) sont restées fidèles à la vision du projet de construire la première filière intégrée de cacao en Afrique de l'Ouest comprenant des plantations modernes et une activité de transformation du cacao".