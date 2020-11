KKO International : 1 ME de perte sur le semestre

Crédit photo © KKO International

(Boursier.com) — Pour le semestre clos au 30 juin 2020, KKO International dégage un résultat net consolidé en perte de 1 millions d'euros (-1,71 ME au 30 juin 2019)

La Côte d'Ivoire, par sa politique très avant-gardiste dans la mise en place et le respect des mesures de confinement, a permis de contenir le virus sur la zone d'Abidjan, avec des chiffres faibles de contamination : moins de 20.000 cas et 120 morts au 30 septembre 2020.

A compter du 2 juillet, la Côte d'Ivoire a autorisé la réouverture de ses frontières, rendant possible la circulation dans le pays. Dans ce cadre, le Groupe suit attentivement la situation et adapte son fonctionnement.

L'année 2020 -en raison du COVID- a cependant été marquée par une situation sanitaire et économique internationale sans précédent. Aussi aucun investissement important d'infrastructure n'a été réalisé au cours du semestre hormis l'extension de l'unité de fermentation séchage.

En raison du COVID, KKO International a dû faire face à de nouveaux défis. SOLEA en Côte d'Ivoire, avait déjà affronté El Nino (2015) et subi l'épidémie d'Ebola (2014-2016). Ces événements lui ont apporté une expérience et une rigueur, qui lui ont permis de faire face à la situation actuelle difficile, et peu prévisible.