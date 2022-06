Kinohold (Bis) SA : vente de 180.001 actions à Eddy Duquenne (CEO) et aux membres de la famille Bert

(Boursier.com) — Kinepolis Group SA a été informée du fait que Kinohold (Bis) SA, le véhicule d'investissement dont quatre membres de la famille Bert sont les bénéficiaires effectifs ultimes, a transféré, au moyen d'une vente privée, 180.001 actions ordinaires Kinepolis existantes, soit environ 0,66% du capital actuellement en circulation. Kinepolis n'a tiré aucun produit de ce placement privé. Kinohold a vendu les actions à la demande de Geert et Koenraad Bert.

Afin de réaffirmer leur confiance dans l'avenir et la stratégie de croissance de Kinepolis et d'assurer une participation stable, Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis, a acquis 100.000 actions et 80.001 actions ont été redistribuées entre les membres de la famille Bert.

Suite à une série de transactions entre les membres de la famille destinée à attribuer le produit de la vente des 180.001 actions à Geert et Koenraad Bert et après la mise en oeuvre de la recertification envisagée des 80.001 actions dans STAK Kinohold, Kinohold détiendra encore 46,04% de la participation dans Kinepolis. Kinohold conservera également les droits de vote des 100.000 actions vendues au CEO pendant les quatre prochaines années, conformément aux conditions de vente convenues.