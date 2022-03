Kinepolis : La suspension des covenants prolongée jusqu'au 31 décembre 2022

(Boursier.com) — En raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, Kinepolis a conclu, au début de l'année 2021, un accord de suspension de covenants sur sa dette bancaire (le 'covenant holiday') jusqu'au 30 juin 2022 avec ses institutions financières. Kinepolis a terminé l'année 2021 avec une forte position de liquidité, un rétablissement de la rentabilité et de la solvabilité au cours du second semestre, et une réduction de son endettement financier net, mais adhérant au principe de prudence, elle a conclu un accord avec ses institutions financières pour prolonger la suspension des covenants bancaires jusqu'au 31 décembre 2022.

Cela signifie notamment que les conditions relatives au taux d'endettement maximal par rapport à l'EBITDAL restent suspendues jusqu'à la fin de 2022. Ces conditions, qui ne s'appliquent qu'à la dette bancaire ont été remplacées, entre autres, par une convention de liquidité, en vertu de laquelle la somme des liquidités disponibles et des lignes de crédit confirmées doit être d'au moins 30 ME pendant la durée de la suspension des covenants bancaires.