Kinepolis : bénéfices doublés au 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2023, Kinepolis a enregistré un chiffre d'affaires de 285,3 millions d'euros, soit une hausse de 25,1% par rapport à la même période en 2022, et de 19,8% par rapport au 1er semestre de l'année record qu'était 2019.

Au 1er semestre, l'Ebitda s'élevait à 82 ME (68,2 ME en 2022 et 69,2 ME en 2019), et l'EbitdaL (Ebitda ajusté pour les loyers) s'élevait à 64,3 ME (50,4 ME en 2022 et 55,3 ME en 2019. L'EbitdaL par visiteur est passé de 3,68 euros au 1er semestre de 2022 à 3,83 euros au 1er semestre de 2023.

Le bénéfice total s'élevait à 20,8 ME plus du double du bénéfice enregistré au 1er semestre de 2022.

Le flux de trésorerie libre s'élevait à 22,3 ME. L'endettement financier net (EFN), hors dettes de location, est resté relativement stable avec 422,6 ME, malgré d'importants investissements consentis dans la maintenance et les expériences cinématographiques premium, des mouvements de fonds de roulement et une reprise. L'Ebitda et les revenus par visiteur ont également atteint leur plus haut niveau.

La fréquentation est toujours inférieure à celle d'avant la pandémie (-5,3% par rapport au 1er semestre de 2019), répartie sur un parc cinématographique désormais plus vaste. Cette base plus large souligne le potentiel de croissance en cas d'évolution positive -attendue- du taux de fréquentation lorsque l'offre de films internationaux aura totalement récupéré.

Le niveau élevé du chiffre d'affaires par visiteur reflète une demande accrue de vivre une expérience plus complète et donc d'expériences cinématographiques "premium". Kinepolis continue donc d'investir dans le renforcement de la capacité de ses formats premium et dans de nouveaux produits au sein de ses cinémas afin de proposer une offre diversifiée et adaptée aux différents publics. Les plans "Entrepreneurship" et "Star" élaborés par Kinepolis au cours des dernières années en prévision de chiffres de fréquentation moins élevés et d'une demande accrue d'expériences, portent doublement leurs fruits à mesure que la demande du marché augmente.

En séance, l'action Kinepolis trébuche de -4,2%, revenant à 45,75 euros.