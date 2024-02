Kinepolis a enregistré des résultats records en 2023

(Boursier.com) — 2023 a été une année record pour Kinepolis. Le chiffre d'affaires a augmenté de 21,1% par rapport à 2022 pour atteindre 605,5 millions d'euros et l'EBITDAL a progressé de 32,8% pour s'établir à 151,4 millions d'euros. Le bénéfice net a même doublé, pour atteindre 56,1 millions d'euros.

Avec un chiffre d'affaires, un EBITDAL et un bénéfice net sans précédent, Kinepolis Group laisse complètement l'épisode du Covid derrière lui. La forte génération de chiffre d'affaires a été stimulée par une hausse de 20,6% du nombre de visiteurs par rapport à 2022, combinée à une augmentation des ventes par visiteur, une conséquence directe des investissements substantiels de Kinepolis dans des concepts et des expériences cinématographiques premium.

L'été exceptionnellement bon a été suivi d'un quatrième trimestre plus faible en termes de fréquentation, en partie en raison de la grève des acteurs et des scénaristes et du report concomitant du film le plus attendu de l'automne, "Dune : Deuxième partie", au printemps 2024. Dans ce contexte, l'expansion attendue du nombre de sorties hollywoodiennes est particulièrement prometteuse.

L'excellent résultat opérationnel s'est traduit par un bilan plus solide qu'avant la pandémie, avec une solvabilité plus élevée, un ratio d'endettement net plus faible et une dette nette et un effet de levier sensiblement moindres. Le flux de trésorerie libre s'est établi à 85,5 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, contre 70,1 millions d'euros en 2022.

Cotation...

Avec des chiffres records et une forte confiance en l'avenir, un dividende brut de 0,55 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale.

Réalisations importantes

*Ouverture de six nouvelles salles IMAX au Canada, en Belgique, au Luxembourg, en France et en Espagne;

*Accord pour 21 nouvelles salles ScreenX, dont les cinq premières seront inaugurées ce mois-ci (Braine-l'Alleud, Bruxelles, Brétigny, Nancy et Enschede);

*Déploiement des Premiere/VIP Seats et des salles Laser ULTRA en Amérique du Nord (États-Unis et Canada);

*Poursuite de la transition vers la projection laser : 59% de toutes les salles sont déjà équipées de projection laser durable (77% en Europe) ; 75 installations prévues en 2024;

*Intégration réussie des cinémas acquis à Amnéville, Belfort et Béziers.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group, a déclaré à propos des résultats de 2023 : "Je suis particulièrement fier de ce que nous avons accompli en tant que Groupe. Notre focalisation sur l'innovation et la premiumisation de notre offre, soutenue par l'expertise et la créativité de nos équipes, a été le bon choix. Nous avons vendu plus de produits premium que jamais et la satisfaction du client montre que le client apprécie l'expérience offerte. Nous continuerons à miser sur cela à l'avenir. Les résultats actuels du Groupe offrent également une excellente base pour créer de la valeur ajoutée dans le cadre de l'expansion de l'offre de films, d'une part, et donnent à Kinepolis une marge de manoeuvre pour son expansion future, d'autre part."