Kimberly-Clark : solide au quatrième trimestre

Kimberly-Clark : solide au quatrième trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kimberly -Clark, comme ses pairs sectoriels, résiste à la crise sanitaire. Le fournisseur américain de produits de consommation a annoncé pour son quatrième trimestre 2020 des ventes de 4,8 milliards de dollars, en augmentation de 6%, avec une croissance organique de 5%. Les ventes annuelles totalisent ainsi 19,1 milliards, en progression de 4% avec une hausse organique de 6%. Le bpa dilué net trimestriel est ressorti à 1,58$, presque stable, et le bpa annuel à 6,87$, en croissance de 10% environ. Le bpa ajusté trimestriel s'est établi à 1,69$, contre 1,71$ un an avant. Le consensus était de 1,6$ de bpa ajusté pour 4,71 milliards de revenus.

Pour l'exercice 2021, les revenus sont attendus en croissance de 4 à 6%, avec une progression organique allant de 1 à 2%. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 7,75 et 8$. Enfin, le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 6,5% du dividende et un nouveau plan de rachat d'actions de 5 milliards. Le consensus sur l'exercice entamé était de 7,77$ de bpa ajusté et 19,54 milliards de revenus.