Kimberly-Clark sans relief, après son avertissement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kimberly -Clark perd du terrain avant bourse à Wall Street, après sa publication financière du second trimestre. Les revenus de la firme ont été de 4,7 milliards de dollars, en augmentation de 2% en glissement annuel, mais en repli organique de 3%. Le bénéfice net dilué par action a été de 1,19$, contre 1,99$ sur la période correspondante de l'an dernier. Le groupe envisage désormais pour 2021 un déclin organique des ventes de 0 à 2%, et un bpa ajusté allant de 6,65 à 6,90$. Il s'agit d'une révision en baisse, puisque Kimberly envisageait auparavant une hausse organique des ventes annuelles de 0 à 1%, pour un bénéfice ajusté par action allant de 7,30 à 7,55$. La révision de guidance reflète la hausse des coûts d'input et de plus faibles volumes de ventes.