Kimberly-Clark fait mieux que résister

(Boursier.com) — Kimberly-Clark, le concepteur américain de produits de consommation, a profité des achats de précaution liés à l'épidémie de coronavirus. Le bénéfice net du premier trimestre a représenté 660 millions de dollars soit 1,92$ par titre, contre 454 millions un an avant. Le bénéfice ajusté a atteint 2,13$, contre un consensus de seulement 1,98$ selon FactSet. Les revenus ont dépassé les 5 milliards de dollars, contre 4,63 milliards un an avant et 4,86 milliards de consensus de place. La compagnie retire tout de même sa guidance 2020 du fait des incertitudes liées à la pandémie. Les rachats d'actions sont suspendus pour l'heure. Le programme de restructuration est étendu jusqu'à la fin de l'année prochaine, pour des charges totales allant jusqu'à 1,9 Md$.