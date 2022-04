Kimberly-Clark dope ses prévisions

(Boursier.com) — Kimberly -Clark, l'acteur américain des produits de consommation, est attendu en vive hausse à Wall Street. Le groupe a battu le consensus de profit sur le trimestre clos et revu en hausse ses prévisions. Pour le premier trimestre fiscal, Kimberly a affiché un bénéfice net de 523 millions de dollars soit 1,55$ par titre, contre 584 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,35$, contre un consensus FactSet de 1,24$. Les revenus sont ressortis à 5,09 milliards de dollars, conte 4,74 milliards un an avant et 4,92 milliards de consensus. La guidance de ventes annuelles est révisée en hausse, avec une croissance organique désormais anticipée entre 4 et 6%. Le bpa ajusté est attendu entre 5,6 et 6$.