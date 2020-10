Kimberly-Clark déçoit au troisième trimestre

(Boursier.com) — Kimberly -Clark a raté le consensus sur le troisième trimestre. Le fournisseur américain de produits de consommation a annoncé un bénéfice net de 472 millions de dollars soit 1,38$ par titre, contre 671 millions de dollars et 1,94$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,72$, contre 1,76$ de consensus. Les revenus ont atteint 4,68 milliards de dollars, contre 4,64 milliards un an auparavant et 4,6 milliards de consensus. Le groupe se montre néanmoins confiant pour l'année, et table sur une croissance de 9 à 11% de son bénéfice ajusté par action, entre 7,5 et 7,65$, pour une croissance des ventes de 2 à 3%.