Kimberly-Clark : avertissement !

(Boursier.com) — Kimberly -Clark, l'un des leaders américains des produits de consommation, d'hygiène et de soins, a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 5 milliards de dollars, en augmentation de 7% en glissement annuel et en hausse organique de 4%. Le bénéfice net dilué par action sur le trimestre a été de 1,39$, contre 1,38$ un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,62$, contre 1,72$ un an avant. Le consensus était de 1,65$ de bénéfice ajusté par action pour 4,99 milliards de dollars de ventes. Le bénéfice net dilué par action pour l'année fiscale 2021 est attendu entre 5,15 et 5,60$. La décroissance organique des ventes est attendue entre 1 et 2%. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 6,05 et 6,25$. Il s'agit donc d'une révision en baisse de la guidance, les mises à jour reflétant l'inflation significative des coûts d'intrants.