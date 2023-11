Keysight recherché à Wall Street

(Boursier.com) — Keysight Technologies gagne du terrain avant bourse à Wall Street, au lendemain de sa publication financière. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe américain, qui fournit des instruments de mesure et de test et des logiciels, a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,99$ à comparer à un consensus de 1,87$ et un niveau de 2,14$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,31 milliard de dollars, juste en ligne avec les attentes, contre 1,44 milliard un an avant. Le bénéfice net consolidé a été de 226 millions de dollars, contre 299 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal 2024 de Keysight devrait se situer entre 1,235 et 1,255 milliard de dollars, contre 1,24 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,53 et 1,59$, contre 1,67$ pour le consensus de place.