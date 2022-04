Keyrus : un résultat net de 4 ME

(Boursier.com) — Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 289,1 ME pour l'exercice 2021, en hausse de 10,8% par rapport à l'exercice 2020 et de +7,4% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 10,2 ME contre 9,1 ME en 2020.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 8,3 ME et 4 ME contre 6,9 ME et 0,8 ME en 2020. Le résultat financier inclut un produit de 3 ME suite à la revalorisation de titres de participations dans la start-up Rivery.io, incubée dans notre filiale israélienne.

La dette financière nette du Groupe a augmenté de 6,5 ME et s'établit à 24,4 ME au 31 décembre 2021.