(Boursier.com) — Keyrus se renforce en Amérique latine avec les acquisitions de Bigo, une société mexicaine spécialisée dans le Digital Commerce, et d'IT Performa, une entreprise colombienne spécialiste de la Data Intelligence. A la suite de ces acquisitions, dont le montant n'a pas été dévoilé, Keyrus comptera en Amérique latine un total de 800 collaborateurs disposant d'expertises fonctionnelles et techniques dans de nombreux domaines : Technologies Cloud, Big Data, Intelligence Artificielle, Data Science, Analyse des données, Gestion de la performance d'entreprise, Digital commerce, Marketing digital et Workflows numériques.

Keyrus accroit ainsi son implantation géographique en Amérique latine avec des bureaux au Brésil, en Colombie, au Pérou et au Mexique.

Bigo est une société de conseil à croissance rapide, spécialisée dans le Digital commerce B2B et B2C, et dans la Gestion de la relation client (CRM). Fondée en 2015, et employant une quarantaine de collaborateurs, Bigo a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,7 million de dollars. Fondée en 2014, IT Performa est une société de conseil et de solutions dans le domaine de la Data Intelligence. Affichant un chiffre d'affaires de 3,1 millions de dollars en 2020, cette entreprise conduit ses activités en Colombie, au Pérou et au Mexique. IT Performa compte plus de 200 clients, dont Juan Valdez, la Police nationale colombienne et Aval Digital Labs.

Sous l'impulsion de la pandémie mondiale, les marchés de la Data et du Digital en Amérique latine ont fortement accélérés en 2020. Au Mexique, plus de 60% de la population a utilisé l'e-Commerce l'année dernière. En Amérique latine, le nombre d'acheteurs en ligne a augmenté de 5%. Les entreprises latino-américaines ont consacré 7 milliards de dollars environ aux services Cloud en 2020, un domaine incluant la gestion des données, qui était jusqu'à présent limitée aux opérations sur site uniquement. D'après les prévisions du Boston Consulting Group, ce marché devrait atteindre 18 milliards de dollars en 2023.