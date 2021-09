Keyrus renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — Le Groupe Keyrus a enregistré un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros au 1er semestre 2021, en hausse de 6,1% (+4,5% à périmètre et taux de change constants) par rapport au 1er semestre 2020.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 3,6 ME (2,5 ME au 1er semestre 2020). Le résultat opérationnel ressort à 2,7 ME (2 ME au 1er semestre 2020).

Le résultat net part du Groupe est de 1,6 ME (-2,5 ME au 1er semestre 2020).

La dette nette du Groupe s'élève à 31 ME au 30 juin 2021 (33,9 ME un an auparavant et 18,9 ME au 31 décembre 2020). Cette hausse de la dette nette au 1er semestre s'explique principalement par une hausse du BFR due au remboursement des reports de charges sociales selon l'échéancier négocié avec l'administration en application des mesures gouvernementales à la suite de la crise sanitaire (3,7 ME), une saisonnalité récurrente du BFR d'activité (notamment 3,1 ME sur les produits constatés d'avance des contrats) et par des décaissements de 3,1 ME liés aux opérations de croissances externes.

Au 30 juin 2021, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficultés de financement.

Perspectives

Le Groupe Keyrus continuera de mettre l'accent sur l'innovation, la qualité de prestation et la relation client, et envisage une poursuite à court terme de la croissance organique et externe.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : "Notre 1er semestre 2021 s'inscrit dans une dynamique de rebond progressif de l'activité en fonction de nos différentes régions. Notre positionnement d'hyper-spécialiste de la Data, reconnu à l'échelle internationale, avec 25 années d'expérience et de projets délivrés, la convergence de nos trois sphères d'expertise ; Data, Digital et Management & Transformation pour différencier et augmenter la valeur de nos propositions, et notre culture d'entreprendre et d'innover, nous permettent d'envisager l'avenir sereinement malgré l'environnement économique incertain. Notre projet de développement s'engage, plus que jamais, dans une démarche responsable face aux enjeux sociaux et sociétaux où l'essence même de nos activités autour de la donnée prend tout son sens. Les données nous renseignent sur la manière dont nous nous comportons et la façon dont le monde évolue, se structure, s'améliore pour les générations futures. Naturellement, Keyrus apportera toutes ses connaissances et sa maitrise de la science des données pour aider ses clients à relever un grand nombre de défis actuels et futurs de notre société".

Gestion et impacts de la crise COVID

L'émergence du virus COVID-19 au cours du 1er trimestre 2020, puis son expansion ont affecté l'activité économique de l'exercice 2020. Le Groupe a consacré le 1er semestre 2021 à la gestion du processus de sortie de confinement et à l'adaptation des modes de Delivery aux recommandations sanitaires. Le Groupe avait fait preuve d'une forte réactivité en désignant dès le 15 mars 2020 une Cellule de Crise dédiée à la gestion de la pandémie. Cette cellule était dirigée par le Président Directeur Général afin d'évaluer de manière continue la situation en France et dans tous les pays où le groupe opère.

Du fait de l'évolution de la pandémie, Keyrus a allégé ce dispositif mais demeure extrêmement attentif aux évolutions de la crise pandémique. Le dispositif clé est prêt à être réactivé si nécessaire et repose sur l'efficacité des mesures prises au cours de l'exercice précédent.