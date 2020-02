Keyrus réalise un investissement stratégique en acquérant le Groupe Impetus Consulting

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce avoir réalisé un investissement stratégique à travers l'acquisition du Groupe Impetus Consulting, acteur clé de l'Enterprise Performance Management (EPM) basé aux États-Unis.

Fondée en 2014, Impetus est une entreprise de services aux entreprises qui accompagne ses clients dans la mise en place de processus de gestion de la performance, de méthodologies, et de technologies facilitant leur implémentation. Avec une approche axée sur le développement de compétences, métiers et technologiques, Impetus démocratise la puissance d'un modèle "discovery-driven", créateur de synergies, en permettant aux entreprises de devenir plus réactives, agiles et efficaces, tout en libérant le potentiel des données et des informations qui sont à leur disposition.

Les équipes d'Impetus ont une expérience éprouvée dans la mise en oeuvre de solutions intégrées (comprenant la modélisation, la planification et l'analyse) destinées aux fonctions Finance, Ventes, Logistique, RH, IT et aux opérations. Impetus aide les entreprises à créer et mettre en place des méthodologies et des processus de gestion de la performance pertinents, en utilisant les solutions EPM les plus performantes du marché. De plus, Impetus se classe parmi les tout premiers partenaires d'Anaplan, éditeur de solutions SaaS de planification de gestion connectée parmi les plus performantes du marché...