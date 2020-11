Keyrus prend une part majoritaire dans Xiomega

(Boursier.com) — Keyrus annonce une prise de participation majoritaire au sein du cabinet Xiomega Consulting afin d'enrichir ses compétences en Conseil SI et Transformation Digitale. Créé en 2014 à Lyon par 3 associés issus de grandes ESN, Xiomega Consulting accompagne les grands groupes et les ETI dans la transformation, l'intégration et l'évolution de leurs Systèmes d'Information au moyen de prestations de conseil, de direction de projet ou programme et d'AMOA. Xiomega Consulting a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 3 ME et compte une vingtaine de consultants. Le cabinet est spécialisé autour de 3 offres principales : ERP (Expertise SAP), Business Intelligence et Digitale. Xiomega Consulting possède un large portefeuille de clients internationaux dans de multiples secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, le luxe, le transport et la logistique, l'industrie mécanique, les énergies renouvelables et la grande distribution.

Xiomega Consulting bénéficiera d'une part, des expertises technologiques et de la forte empreinte data et digitale de Keyrus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi des nombreux référencements du groupe auprès de grands comptes français et internationaux.

Par ce rapprochement, Keyrus poursuit l'objectif d'associer les expertises et les talents de Xiomega Consulting dans une chaîne de valeur complète qui lui permettra d'accélérer un positionnement unique autour de la Digital Intelligence, en intégrant à la fois le Conseil, la Data et le Digital de manière transverse et sans couture.