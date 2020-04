Keyrus : perte nette de 6 ME en 2019

Keyrus : perte nette de 6 ME en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 286,7 ME pour l'exercice 2019, en progression de 4,9% par rapport à l'exercice 2018 et de 0,8% à périmètre et taux de change constants.

En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 2,6% et celui du segment Mid-Market de 14,1%.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 5,6 ME contre 14,8 ME pour 2018.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 2,6 ME et -6 ME contre 12,7 ME et 8,8 ME pour 2018.

L'endettement financier net augmente au 31 décembre 2019 à 46,8 ME contre 39,8 ME au 31 décembre 2018.