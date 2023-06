Keyrus : OPAS à 7 euros !

(Boursier.com) — Keyrus , dont la cotation est suspendue, annonce la conclusion, ce 6 juin, d'un protocole d'investissement entre Eric Cohen (Président Directeur général et fondateur de Keyrus), certains managers du Groupe, et BNP Paribas Développement en vue du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions Keyrus.

Cette offre, qui sera éventuellement suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies, est formulée à un prix de 7 euros par action Keyrus.

Pour Keyrus, qui n'a pas eu besoin de faire appel au marché depuis 2008 et n'entend pas le faire pour financer son développement futur, la liquidité du titre reste limitée. En outre, les contraintes règlementaires et administratives ainsi que les coûts liés à la cotation pèsent de plus en plus lourd pour la taille de la société. Dans ce contexte, la réalisation de l'offre suivie de la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire, si les conditions sont réunies, permettrait aux équipes de direction de Keyrus de se concentrer sur la stratégie et le développement du groupe tout en offrant une liquidité aux actionnaires de la société à un prix attractif.

Le prix par action Keyrus proposé dans le cadre de l'Offre fait ressortir une prime de 58,7% sur le cours de l'action à la clôture du marché, le 5 juin.

A la demande de la société, la cotation des actions a été suspendue le 6 juin. La société a demandé la reprise de la cotation de ses actions.