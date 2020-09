Keyrus : les comptes s'améliorent

(Boursier.com) — Dans le contexte économique particulier résultant de la crise du Covid-19, Keyrus a enregistré un chiffre d'affaires de 134 ME au premier semestre 2020, en baisse de 10,1% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2019.

Le résultat opérationnel du premier semestre 2020 s'élève à 2 ME contre -4,9 ME au premier semestre 2019.

Le résultat net part du Groupe, s'établit à -2,5 ME contre -8,4 ME.

La dette nette s'élève à 33,9 ME au 30 juin 2020. Elle se chiffrait à 46,8 ME au 31 décembre 2019. Cette baisse est due principalement à la diminution du besoin en fonds de roulement, conséquence des répercussions économiques et des mesures gouvernementales suite à la crise sanitaire.