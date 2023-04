Keyrus : le résultat net tombe à 5,1 ME en 2022

(Boursier.com) — Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 351,9 millions d'euros pour l'exercice 2022, en hausse de +22% par rapport à l'exercice 2021 (+14% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 16,1 ME (10,2 ME en 2021). Le résultat opérationnel se monte à 11,6 ME (8,3ME un an plus tôt).

Le résultat net ressort à 5,1 ME pour 2022 (7 ME un an plus tôt)

Le résultat net part du Groupe se monte à 3,8ME (4 ME en 2021).

Situation financière

La trésorerie nette du Groupe s'établit à 62,1 ME (48,4ME à la fin de l'exercice 2021).

La dette financière nette du Groupe a augmenté de 7,9ME et s'établit à 32,7 ME au 31 décembre (24,8 ME un an auparavant). Cette hausse s'explique principalement par les opérations de croissance externe réalisées en 2022.

Le Groupe Keyrus a conclu un nouveau financement long terme le 20 décembre 2022 permettant :

- Le rachat des précédents encours avec refinancement des investissements réalisés en fonds propres

- La mise en place d'une nouvelle ligne de tirage pour financement de croissance externe de 32ME

- Un plan d'amortissement adapté au rythme de retour sur investissement des croissances externes avec 40% de la ligne amortissable in fine en 2029

- Le renouvellement de la ligne RCF de 15ME pour 5 ans.

Enfin, les PGE (Prêt garanti par l'Etat) de Keyrus SA et de sa filiale Xiomega Consulting, totalisant 9,4ME, ont été refinancés par une OR (Obligation Relance) de 17,0ME, subordonnée aux autres financements de Keyrus SA et amortissable in fine en 2029.

Au 31 décembre 2022, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses 'covenant' bancaires.

Perspectives

"Notre performance pour l'exercice 2022 a confirmé la solidité et l'efficacité de la dynamique insufflée en 2021, et ce dans l'ensemble de nos régions", commente Eric Cohen, Président-Directeur Général, qui poursuit : "Le 1er semestre 2023 est cependant caractérisé par la prudence de nos clients, l'inflation et le ralentissement économique, mettant nos marges et nos moyens financiers disponibles sous pression. De ce fait, nous gérons nos investissements et nos activités avec prudence. Nous demeurons convaincus que la maîtrise et la gestion des données, dans un environnement où l'adoption de l'intelligence artificielle s'accélère, ont un impact significatif sur les plans économique, environnemental et social. Ainsi, Keyrus s'appuiera sur sa légitimité et son expertise dans ce domaine pour accompagner ses clients et partenaires à créer de la valeur à partir des données".