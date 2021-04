Keyrus : la profitabilité s'améliore en 2020

(Boursier.com) — Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 260,9 ME pour l'exercice 2020, en baisse de 9% par rapport à l'exercice 2019.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 9,1 ME contre 5,6 Me pour 2019.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 6,9 ME et 0,8 ME, contre 2,6 ME et -6 ME pour 2019.

La dette financière nette a baissé significativement à 18,9 ME contre 46,8 Me au 31 décembre 2019.

Du fait de la crise relative à la pandémie de la CoVid-19, Keyrus avait anticipé un marché très incertain et fluctuant pour le second semestre 2020, avec des évolutions très contrastées selon les régions.

Dans ce contexte, les deux secteurs d'activité s'estiment organisés pour faire face à ces incertitudes en 2021, tout en continuant de mettre en oeuvre leur stratégie de long terme visant à conserver leur leadership sur leur marché...