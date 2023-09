Keyrus : l'environnement restera tendu au 2e semestre

(Boursier.com) — Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 186,8 millions d'euros pour le 1er semestre 2023, en hausse de 11,7% par rapport au 1er semestre 2022 (+4,8% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 10,8% et celui du segment Mid-Market progresse de 14,5%.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 7,9 ME (5,3ME au 30 juin 2022). Cette hausse est portée principalement par la progression des activités Mid-Market. Le résultat opérationnel s'élève à 6,2 ME (4,3ME en 2022).

Le résultat net est 3ME (3,1ME en 2022). La baisse du résultat net est due à l'augmentation du coût de l'endettement et à la baisse des produits financiers.

La dette nette de Keyrus ressort à 45,2 ME au 30 juin (42,8ME un an auparavant et 32,7ME au 31 décembre 2022). Cette hausse sur le 1er semestre 2023 s'explique principalement par la saisonnalité récurrente du besoin en fonds de roulement du groupe. La trésorerie nette du Groupe s'établit à 49,3ME (62,1ME à la fin de l'exercice 2022).

Au 30 juin 2023, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses 'covenants' bancaires.

Perspectives

Keyrus n'anticipe pas une reprise de la demande pour ce second semestre et continue d'opérer dans un contexte macroéconomique incertain.