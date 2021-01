Keyrus et Impetus unifient leurs marques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Keyrus annonce qu'Impetus Consulting Group, acteur de référence de l'Enterprise Performance Management (EPM) et expert des solutions Anaplan, change de nom pour se renommer Keyrus. Cette évolution fait suite à l'acquisition d'Impetus réalisée en février 2020.

Afin de proposer à leurs clients une gamme complète de services et de solutions pour gérer leur performance sur l'ensemble de la chaîne de valeur, les directions des deux entités ont pris la décision stratégique d'intégrer Impetus à la marque Keyrus en se renommant ainsi. En travaillant unies sous la marque Keyrus, leurs équipes pourront mieux accompagner leurs clients à se développer et à bénéficier pleinement du potentiel offert par les nouvelles offres dédiées à la gestion de la performance, la stratégie, la gestion et visualisation de données, l'advanced analytics et la transformation digital.

Unifier nos marques nous permettra de combiner nos différentes expertises en gestion de la performance à travers le monde afin d'offrir de nouvelles solutions et perspectives internationales à nos clients qui pourront bénéficier davantage de leur investissement dans ce domaine , commente Nicolas Camerman, VP, Service Portfolio Deployment du Groupe Keyrus.

Renforcement

Cet investissement stratégique vient renforcer la présence de Keyrus sur le marché de l'Amérique du Nord et accélérer le déploiement de son offre EPM à travers le monde. Cette alliance avec Keyrus a pour objectif de permettre à Impetus de faciliter son développement international et d'enrichir sa gamme de services, notamment à travers des nouvelles offres de gestion de la transformation, d'élaboration et d'implémentation de processus métiers, d'analyses prédictives s'appuyant sur l'Intelligence Artificielle et sur des plateformes de données, et d'intégration de technologies EPM dans un écosystème étendu.

Depuis 10 mois, et malgré les contraintes liées à la crise sanitaire Covid-19, les équipes de Keyrus et d'Impetus ont réussi à collaborer sur de nombreux projets clients tout en accélérant leurs synergies. La combinaison de leurs expertises, à travers différents métiers et industries, dont celles des Life Sciences, des Produits de Grande Consommation et des Nouvelles Technologies, a donné lieu à la création de solutions innovantes sur le marché.

De plus, Impetus et Keyrus, qui étaient auparavant Partenaire Régional d'Anaplan respectivement en Amérique du Nord et en Europe, ont pu signer grâce à leur alliance un partenariat mondial avec l'éditeur en novembre 2020.