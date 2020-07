Keyrus : croissance interne à -14,7% sur le T2

(Boursier.com) — Keyrus a enregistré un chiffre d'affaires de 134 ME au premier semestre 2020, en baisse de 7,9% et de -10,1% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre 2020 s'élève à 63,4 ME, en baisse de 11,2% par rapport au deuxième trimestre 2019 et à -14,7% à périmètre et taux de change constants.

Keyrus a obtenu en juillet 2020 un accord de ses partenaires financiers pour un prêt garanti par l'Etat de 10 ME, lequel ajouté à la trésorerie disponible viendra renforcer les capacités financières de Keyrus pour absorber le choc de cette crise sans précédent.