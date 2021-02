Keyrus : chiffre d'affaires en repli de 9%

(Boursier.com) — Keyrus a enregistré un chiffre d'affaires de 67,9 ME au quatrième trimestre 2020, en baisse de 8% et de -9,2% à périmètre et taux de change constants par rapport au quatrième trimestre 2019.

Sur l'année 2020, la baisse de chiffre d'affaires est de 9% et de -9,8% à périmètre et taux de change constants.